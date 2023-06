Die finnische Behörde für Sicherheit und Chemikalien hat die Hautalampi-Bergbaukonzession in das Bergbauregister eingetragen, so dass das Bergbaugebiet nun das volle Recht hat, sein Untertagebergwerk und seine Konzession zu betreiben. EBM hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie den aktualisierten Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zur amtlichen Prüfung vorgelegt hat. Das UVP-Verfahren wird mit einer öffentlichen Anhörung fortgesetzt und mit der offiziellen begründeten Stellungnahme der Behörden abgeschlossen, die spätestens Ende Juli erwartet wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Abbau bereits Ende '24 beginnen kann. Was Initiativen von EBM bei Seltenen Erden (REE) betrifft, so hat das Unternehmen eine unabhängige Bestätigung für die Durchführbarkeit der neuen Methode zur großtechnischen Gewinnung von REE auf dem Fetsjön-Projekt in Schweden erhalten. Die Analysten von AlsterResearch bewerten beide Nachrichten als positiv für EBM, weshalb die Analysten von AlsterResearch ihre Spek. Kaufempfehlung bestätigen. Das Kursziel von AlsterResearch wurde aufgrund eines 7%igen Anstiegs des Nickelpreises und eines 6%igen Anstiegs des Kupferpreises leicht auf 10,63 SEK (10,27 SEK) angehoben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB





