Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Zusammenhang mit dem politisch gewollten Umbau der gesamten deutschen Volkswirtschaft hin zur Klimaneutralität ein Wirtschaftswachstum mit Raten wie in den 1950er-Jahren in Aussicht gestellt. Ein neues Wirtschaftswunder also, wie damals in der jungen Bundesrepublik. Scholz begründet seinen Optimismus mit notwendigen Investitionen in die Klimawirtschaft. Deutschland müsse bis 2045 Klimaneutralität erreichen. D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...