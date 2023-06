Die EnBW hat mit dem Bau ihres siebten Schnellladeparks in Bayern begonnen. Dieser entsteht in Aurach direkt an der A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn. Ab August sollen dort 16 Ladepunkte zur Verfügung stehen. Der neue EnBW-Ladepark in Aurach wird mit Solardach und 16 HPC-Ladepunkten ausgestattet, die bis zu 300 kW Leistung bieten, wie die EnBW mitteilt. Damit dürfte es sich um acht Ladesäulen des ...

