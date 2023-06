Das 2022 gegründete Unternehmen Basquevolt will Fortschritte bei der Entwicklung seiner Feststoff-Batteriezellen erzielt haben. Noch in diesem Jahr soll das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Basquevolt erste 20-Ah-Zellen fertigen, die sich für den Einsatz in Elektrofahrzeugen eignen sollen. Hinter Basquevolt stehen die Unternehmen Iberdrola, CIE Automotive, Enagás, EIT InnoEnergy und CIC energiGUNE. ...

