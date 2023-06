Der Pharma-Gigant Eli Lilly will seine Entwicklungspipeline mit einem milliardenschweren Zukauf verstärken. Geplant ist die Übernahme von DICE Therapeutics, einem Spezialisten im Forschungsbereich der Immunologie. Das Akquisitionsziel hat allerdings bis dato noch kein zugelassenes Produkt am Markt platziert.Eli Lilly nimmt für das Biotech-Unternehmen 2,4 Milliarden Dollar in die Hand und bietet den Aktionären von DICE Therapeutics umgerechnet 48 Dollar je Aktie. Die Entscheidungsträger beider Gesellschaften ...

