Gute Börse, lukrative Börse - so schnell können sich die Vorzeichen drehen: Nachdem das Vorjahr den Anlegern ordentlich auf den Magen geschlagen hat, haben die Bullen 2023 eindeutig wieder das Ruder in der Hand. So war das erste Halbjahr bislang von einer starken Erholung geprägt. Doch hier könnte noch lange nicht Schluss sein: Die Inflation fällt weltweit weiter und erste Notenbanken signalisieren bereits ein Ende ihrer Zinserhöhung. In Kombination mit der positiven Stimmung ist dieses Umfeld besonders ...

