Neben Tagesgeldkonten bieten manche Banken auch solche Konten in US-Dollar an. Neben Tagesgeldkonten in Euro bieten manche Banken auch die Möglichkeit, solche Konten in der wichtigsten Währung der Welt zu führen. So bietet auch die pbb Deutsche Pfandbriefbank ein solches Tagesgeldkonto an. Der Zinssatz beträgt dabei 3,50 Prozent, die Mindestanlage liegt bei 5000 Dollar (rund 4600 Euro). Maximal können 500000 Dollar zu diesem Zinssatz angelegt werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...