Michael Wilson kann die tolle Stimmung an der Börse nicht verstehen. Der Morgan-Stanley-Analyst, bekannt als Wall Streets Oberbär, hält Aktien für "so aufgebläht, wie es nur geht" - aufgrund der enormen Liquidität, die die Notenbanken in die Märkte gepumpt haben. Allerdings macht er auch ein überraschendes Geständnis."Wenn sich das Wirtschaftswachstum in der zweiten Jahreshälfte wirklich beschleunigt, dann wird sich das bullishe Narrativ als richtig erweisen", so Wilson in seiner aktuellen Markteinschätzung. ...

