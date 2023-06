Hudbay Minerals Inc. und Rockcliff Metals Corp. gaben gestern bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, der zufolge Hudbay 100% der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Rockcliff erwerben wird, die sich nicht bereits in seinem Besitz befinden.



Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Rockcliff-Aktionäre 0,006776 Hudbay-Stammaktien für jede Rockcliff-Stammaktie. Der Abschluss des Abkommens wird für das dritte Quartal 2023 erwartet.



Rockcliff ist der 49%ige Joint-Venture-Partner von Hudbay beim Projekt Talbot und besitzt außerdem 100% an sechs weiteren Lagerstätten in der Region Snow Lake. Rockcliff ist mit einer Fläche von etwa 1.800 km2 auf all seinen Grundstücken einer der größten Landbesitzer in der Region Snow Lake.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

