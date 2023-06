Mainz (ots) -Volles Sportprogramm am Wochenende im ZDF: "sportstudio live" überträgt am Samstag, 24. Juni 2023, von 14.10 bis 20.15 Uhr, das Halbfinale beim Tennis-ATP-Turnier aus Halle/Westfalen, die Leichtathletik-Team-EM im Rahmen der European Games aus Polen, die Special Olympics World Games aus Berlin und das Frauen-Fußball-Länderspiel Deutschland - Vietnam aus Offenbach. Am Sonntag, 25. Juni 2023, ist "sportstudio live" von 14.10 bis 19.00 Uhr im ZDF auf Sendung - mit dem Tennisfinale in Halle, der Leichtathletik-Team-EM, den European Games und den Special Olympics.Tennis: Terra-Wortmann-Cup in Halle/WestfalenDas ATP-Tennis-Turnier in Halle/Westfalen ist ein Rasenklassiker, der in diesem Jahr seine 30. Auflage erlebt. Das ZDF überträgt erneut Halbfinale und Finale des Freiplatzturnieres live. Am Samstag, 24. Juni 2023, 14.10 Uhr, steht zunächst das erste Halbfinale auf dem Programm, das zweite Halbfinale ist direkt im Anschluss im Livestream auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/) zu verfolgen. Das Finale zeigt das ZDF am Sonntag, 25. Juni 2023, ab 14.10 Uhr. ZDF-Reporter Aris Donzelli ist bei den Tennis-Übertragungen am Mikrofon, für Interviews vor Ort ist Eike Papsdorf im Einsatz.European Games und Leichtathletik-Team-EM in PolenZehn Monate nach den European Championships in München stehen nun die Europaspiele in Krakau und den umliegenden Regionen auf dem internationalen Sportprogramm. Im Rahmen dieser European Games findet die Team-EM der Leichtathletik im polnischen Chorzow statt. Von dort berichtet "sportstudio live" am Samstag, 24. Juni 2023, ab 15.45 Uhr im ZDF. Im ZDF-Livestream ist die Leichtathletik-Team-EM bereits am Freitag, 23. Juni 2023, von 17.55 bis 20.00 Uhr auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) und in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/) zu sehen. Die ZDF-Leichtathletik-Reporter Peter Leissl und Marc Windgassen melden sich auch am Sonntag, 25. Juni 2023, ab 16.15 Uhr aus Chorzow. Zuvor ist ab 15.45 Uhr eine Zusammenfassung der European Games aus Krakau im ZDF zu sehen.Special Olympics World Games in BerlinAn den beiden Abschlusstagen der Special Olympics World Games, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung, berichtet das ZDF erneut von den Wettbewerben in Berlin: Am Samstag, 24. Juni 2023, meldet sich Moderator Florian Zschiedrich gegen 16.25 Uhr, am Sonntag gegen 17.00 Uhr. Die Abschlussfeier am Sonntag ist ab 20.15 Uhr im Livestream in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/) und auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) zu sehen (Kommentator: Alexander von der Groeben).Fußball-Länderspiel der Frauen: Deutschland - VietnamIhr vorletztes Länderspiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland trägt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Samstag, 24. Juni 2023, 18.15 Uhr, im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach gegen Vietnam aus. Zur "sportstudio live"-Übertragung dieses WM-Tests begrüßt Moderator Sven Voss um 18.00 Uhr die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF. Als Expertin und Gesprächspartnerin an seiner Seite: Kathrin Lehmann. Live Reporter der Partie ist Norbert Galeske.Die "sportstudio live"-Übertragungen werden im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)In der ZDFmediathek finden Sie hier "sportstudio live" (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) und hier die Specials Olympics World Games (https://www.zdf.de/sport/special-olympics-world-games-berlin-2023-highlights-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5539096