FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CATER. INTL SVCS-CISINH. 8WG FR0000064446
AB/FROM ONWARDS 20.06.2023 15:12 CET
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CATER. INTL SVCS-CISINH. 8WG FR0000064446
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