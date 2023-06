Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.885 Euro , ein Plus von 1048,85 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Aktuell berechene ich den Preis des wikis nach wie vor selbst, da Warimpex, obwohl an der Wiener Börse ganz normal gehandelt wird, für wikifolio-Partner L&S ein Problem darstellt. Lenzing wurde aus Stockpicking Österreich verkauft noch vor dem Abschlag, im wikifolio OÖ10 aber belassen und BZRs eingebucht. Sehen wir dann finally , was besser war. Der http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch wird heute übrigens erst später erscheinen, so ca, gegen 15 Uhr. Passiv ...

