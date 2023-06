Das saarländische Start-up, das sich auf das umweltfreundliche Recycling von Altreifen (Pyrolyse-Verfahren) spezialisiert hat, hat einen weiteren wichtigen operativen Meilenstein erreicht: Aktuell läuft am Stammwerk in Dillingen die Inbetriebnahme der neuen Thermolyse-Recyclinganlagen 2 & 3 an. Ab dem dritten Quartal 2023 wird voraussichtlich das erste Pyrolyse-Öl aus dem Recycling von Altreifen an BASF geliefert. Im ersten Halbjahr 2024 wird das Stammwerk dann mit voller Kapazität laufen und bis zu 20.000 Tonnen Altreifen jährlich zu Gas, Öl und Koks sowie zu Stahl verarbeiten. Nach dem Tief von Anfang Mai hat die PYRUM-Aktie inzwischen um fast 40 % zugelegt. Mit steigenden Umsätzen dürfte der Kurs in den kommenden Monaten sukzessive anziehen.Dies ist ein Auszug aus der heutigen Bernecker-Daily.Weitere Themen in dieser Ausgabe u. a.:++ MERCK KGAA: "Mitgerissen"++ AB INBEV: Besänftigung++ SiC lautet das Zauberwort++ MTU AERO ENGINES mit KursplusIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!