München (ots) -"Unbeirrbar vielseitig" präsentiert sich das Filmfest München zu seinem 40. Jubiläum und verspricht "selbstbewusstes und unerschrockenes Kino aus aller Welt". Unter den 167 Lang- und Kurzfilmen aus 61 Ländern werden auch 16 ARD-Ko- und Eigenproduktionen zu sehen sein, die das Motto der Vielseitigkeit inhaltlich wie formal auf ganz unterschiedliche Weise filmisch auslegen.Viele der auf dem Filmfest jetzt als Kino-Premiere vorgeführten TV-Produktionen werden demnächst auch im Programm des Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein - so zum Beispiel die Anthologie-Serie "Die nettesten Menschen der Welt" (NDR/ARD Degeto/BR), die bereits ab 21. Juli in der ARD Mediathek zum Abruf bereitsteht, die Coming-Of-Age-Serie "Nackt über Berlin" (SWR/ARTE) oder die Impro-Serie "Tod den Lebenden" (ARD Degeto) im Herbst dieses Jahres.Kino zuhause - dafür hält die ARD ein attraktives Sommerfilmprogramm bereit. Das ARD SommerKino zeigt wieder eine Auswahl an erstklassigen Produktionen - am Montag, 3. Juli, um 20:15 Uhr geht es los mit Philipp Stölzls filmischer Interpretation von Stefan Zweigs "Schachnovelle". Weitere deutsche Publikumserfolge im Kino folgen, etwa Bora Dagtekins Komödie "Das perfekte Geheimnis" mit Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase u. v. a. oder Ed Herzogs bayerische Kultkomödie "Guglhupfgeschwader", die achte Rita-Falk-Verfilmung, mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz.Die ARD-Ko- und Eigen-Produktionen auf dem 40. Münchner Filmfest 2023SPOTLIGHTGernstls Reisen - Auf der Suche nach irgendwasBRDrehbuch und Regie: Franz X. Gernstl, Jonas GernstlLast ContactBR/ARTERegie: Tanel Toom / Drehbuch: Malachi SmythWeißt du nochARD DegetoRegie: Rainer Kaufmann / Drehbuch: Martin RauhausCINEMASTERSEurekaSWRRegie: Lisandro Alonso / Drehbuch: Lisandro Alonso, Fabian CasasKidnappedBR/ARTERegie: Marco Bellocchio / Drehbuch: Marco Bellocchio, Susanne Nicchiarelli und Daniela CeselliNEUES DEUTSCHES KINODead Girls DancingBRDrehbuch und Regie: Anna RollerDie Tagebücher von Adam und EvaSR/ARTEDrehbuch und Regie: Franz Müller / Originalvorlage: Mark TwainSchockWDR/ARTERegie: Daniel Rakete Siegel, Denis Moschitto / Drehbuch: Daniel Rakete Siegel, Denis MoschittoNEUES DEUTSCHES FERNSEHENFlunkyballBRDrehbuch und Regie: Alexander AdolphDie nettesten Menschen der WeltNDR/ARD Degeto/BRRegie: Alexander Adolph / Drehbuch: Alexander Adolph und Eva WehrumNach uns der Rest der WeltSWRDrehbuch und Regie: Franziska BuchEveryone is F*cking CrazySRRegie: Luzie Loose / Drehbuch: John H. Karsten, Luzie Loose, Lisa Rüffer, Lukas von HorbatschewskyHerrhausen - Der Herr des GeldesARD Degeto/RBB/HR/SWRRegie: Pia Strietmann / Drehbuch: Thomas WendrichNackt über BerlinSWR/ARTERegie: Axel Ranisch / Drehbuch: Axel Ranisch, Sönke AndresenOderbruchSyrreal Entertainment/ARD Degeto/CBS StudiosRegie: Adolfo J. Kolmerer, Christian Alvart / Drehbuch: Christian Alvart, Arend Remmers, Adolfo J. Kolmerer, Martin BehnkeTod den LebendenARD DegetoRegie: Tom Lass / Drehbuch: Tom Lass, Lia von Blarer