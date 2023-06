The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2023

.

ISIN Name

DE0005168108 BAUER Aktiengesellschaft

LU1681041387 Amundi Index Solutions

