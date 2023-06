Gut gefüllte Anleihen-Pipeline - Mitte Juni 2023 befinden sich am KMU-Anleihemarkt zahlreiche neue Anleihen aus unterschiedlichen Branchen in der Zeichnungs- bzw. Umtauschphase. Die Emissionsvolumina der aktuellen Anleihen-Angebote variieren von 10 Mio. Euro bis zu 50 Mio. Euro, die Zinskupons liegen in Bereichen zwischen 6,50% p.a. und 11,00% p.a.

Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Anleihe-Eckdaten sowie Verlinkungen zu den jeweiligen Wertpapierprospekten:

Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich am Emissionsvolumen

DEAG-Anleihe 2023/26Emittentin: DEAG Deutsche Entertainment AGBranche: EntertainmentISIN: NO0012487596Volumen: ...

