Heute, am 20. Juni, wurden dem Finanzministerium als 100%-Eigentümer der ÖBAG 925 Mio. Euro an Dividenden überwiesen. Zusammen mit den 638 Mio. Euro, die seitens des Verbunds ausgeschüttet werden, erhält die Republik in Summe 1,56 Mrd. Euro aus den von der ÖBAG verwalteten Unternehmen. In der Gesamtsumme sind Sonderdividenden in der Höhe von 486 Mio. Euro enthalten. Gegenüber dem Jahr 2021, für welches 766 Mio. Euro an Dividenden ausgeschüttet worden sind, ist dies eine Verdoppelung. Der gesamte Portfoliowert, der unter dem Dach der ÖBAG vereinten Unternehmen, betrug zum Jahresende 2022 30,8 Mrd. Euro. "Die deutliche Steigerung der Dividende spiegelt nicht nur die gute wirtschaftliche Entwicklung und die strategische Positionierung der Unternehmen wider, sondern leistet auch ...

