Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SANDPIPER Digital Payments AG gibt Jahreszahlen 2022 bekannt Das aus Gruppensicht den Sandpiper Aktionären zuzurechnende Eigenkapital verringerte in 2022 durch den Gruppenverlust von EUR 0.2 Mio. auf minus EUR 0.2 Mio.

Durch die Veräusserung und Dekonsolidierung der InterCard Gruppe in 2021 verringert sich der operative Umsatz von EUR 16.1 Mio. in 2021 auf EUR 5.5 Mio. in 2022.

Operativer Umsatz der verbleibenden 100%igen Tochtergesellschaft Ergonomics AG verbessert sich in 2022 um EUR 0.2 Mio. auf EUR 5.5 Mio.

Operatives Ergebnis/EBIT (Swiss GAAP FER) verbessert sich auf minus EUR 0.2 Mio. (Vorjahr: minus EUR 0.3 Mio.)

NAV je Aktie nach Schweizer Obligationenrecht (OR) bei EUR 0.00 (Vorjahr: EUR 0.00) St. Gallen, 20. Juni 2022 - SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch , ISIN: CH0510341644) veröffentlicht den Jahresabschluss für 2022 nach Swiss GAAP FER. 2022 war geprägt von makroökonomischen Turbulenzen, was zu starken Schwankungen an den Aktienmärkten, steigenden Zinsen und Inflation führte. Aus diesem Grund hat sich die zum Ende des Vorjahres erwartete Erholung der Märkte weiter verzögert. Die Umsätze der Ergonomics AG und der 100% Tochter e24 AG verbessern sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 0.2 Mio. auf EUR 5.5 Mio. Der erwartete Umsatzrückgang im Bereich Security Products kann durch eine Steigerung der Umsätze im Bereich Software Engineering Projekte kompensiert werden. Die Profitabilität kann um EUR 0.2 Mio. im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Personalkosten konnten in 2022 verringert werden, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konstgant gehalten werden. Das Eigenkapital der Ergonomics AG steigt im Vergleich zum Vorjahr um EUR 0.2 Mio. Treiber hierfür ist das positive Jahresergebnis in Höhe von EUR 0.2 Mio. Das aus Gruppensicht den Sandpiper Aktionären zuzurechnende Eigenkapital verringert sich durch den Gruppenverlust von EUR 0.2 Mio. auf minus EUR 0.2 Mio. Die Anzahl der ausstehenden Aktien beträgt unverändert 211'696'028 Aktien, eigene Aktien reduzieren die Anzahl der ausstehenden Aktien auf 208'325'028. Nach Schweizer Obligationenrecht (OR) erzielt Sandpiper im statutarischen Einzelabschluss 2022 einen Jahresverlust von EUR 0.4 Mio. (Vorjahresgewinn von EUR 2.3 Mio.). Das Eigenkapital verringert sich dadurch auf EUR 2.7 Mio. (Vorjahr EUR 3.2 Mio.). Der NAV nach OR beträgt bei rund 208 Mio. ausstehenden Namenaktien zum Stichtag EUR 0.01 (Vorjahr EUR 0.01). Ereignisse nach dem Stichtag und Ausblick Für das operative Geschäft der Ergonomics AG im kommenden Jahr geht man von leicht rückläufigen Umsätzen in Höhe von ca. EUR 4.6 Mio. aus. Im Vergleich zum Budget konnte der geplante Umsatz im ersten Quartal 2023 übertroffen werden. Für die Personal- und operativen Kosten geht das Management von Kosten in gleichbleibender Höhe wie in 2022 aus. Sandpiper hat noch immer ein Guthaben aus der Konkursmasse der Payment Solutions Gruppe von rund EUR 0.1 Mio. Die Höhe dieser Forderung kann noch nicht exakt benannt werden, da das Konkursverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der Abschluss des Konkursverfahrens und die entsprechende Abschlusszahlung wird in 2024 erwartet. In 2023 hat Sandpiper ein Darlehen in Höhe von CHF 0.1 Mio. aufgenommen, um die kurzfristige Liquidität für den Betrieb sicherzustellen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft und die Gläubiger konnten eine Einigung finden. Über Sandpiper Digital Payments AG Sandpiper Digital Payments AG ist eine börsengelistete Technologieholding mit Sitz in St. Gallen, welche historisch Mehrheitsanteile an Unternehmen im Bereich geschlossene Zahlungssysteme sowie im Bereich IT- und Cybersicherheitssysteme und damit verbundenen Services und Technologien gehalten hat. Nach der Veräusserung diverser Beteiligungen hält die Sandpiper heute noch 100% an der Ergonomics AG. Beim Holdingunternehmen wird die Mehrheitsbeteiligung bilanziell konsolidiert. Ansprechpartner Dr. Felix Exner

fe@mountain.partners Website: www.sandpiper.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Sandpiper Digital Payments AG

Poststrasse 17

9001 St. Gallen

Schweiz E-Mail: news@sandpiper.ch Internet: www.sandpiper.ch ISIN: CH0510341644

Ende der Adhoc-Mitteilung