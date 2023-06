Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Bellevue erwartet im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Halbjahresresultat



20.06.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zürich, 20. Juni 2023 Halbjahresabschluss 2023 Bellevue erwartet im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Halbjahresresultat Anhaltend sehr anspruchsvolles Marktumfeld für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumswerte im Gesundheitssektor schmälern betreute Kundenvermögen und reduzieren Ertragsbasis im Vorjahresvergleich um rund 20%

Voraussichtlicher Halbjahresgewinn 2023 aufgrund signifikant tieferer durchschnittlicher Kundenvermögen rund 40% tiefer als in Vorjahresperiode

Kundenbasis auch in ausserordentlichem Umfeld weiterhin stabil Die Bellevue Group erwartet aufgrund der aktuell vorliegenden internen Mai-Zahlen für das 1. Halbjahr 2023 ein im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Geschäftsergebnis. Die Verlangsamung ist insbesondere auf die unterdurchschnittliche teilweise gar negative Entwicklung des Aktienmarktes für klein- und mittelkapitalisierte Wachstumswerte im Gesundheitssektor - der anerkannten Anlageexpertise von Bellevue - zurückzuführen. Insbesondere im Sektor Biotechnologie, einem der Kernbereiche der Bellevue Group, manifestierte sich diese Entwicklung. Diese wird durch die weiterhin akuten geopolitischen Herausforderungen und die damit verbundene Unsicherheit der Anleger zusätzlich beeinträchtigt. Die durchschnittlichen betreuten Kundenvermögen waren mit rund 18% deutlich tiefer als in der Vorjahresperiode, die noch vom Höchststand der betreuten Kundenvermögen per Ende 2021 profitierte. Gezielte Investitionen in den weiteren Ausbau der Anlageexpertise sowie in die Modernisierung der Infrastruktur stärken das Fundament der Bellevue Group und lassen die Kostenseite voraussichtlich leicht steigen. Vor diesem Hintergrund erwartet die Bellevue Group ein im Vorjahresvergleich um rund 40% tieferes operatives Ergebnis für das 1. Halbjahr 2023. Die Bellevue Group bleibt weiterhin sehr profitabel. Dank des attraktiven Bewertungsniveaus in den betroffenen Sektoren und der sich abzeichnenden Stabilisierung an der Zinsfront sind zur Jahresmitte erste Erholungsanzeichen sichtbar. Ebenso ist eine Wiederbelebung des Investoreninteresses für den Gesundheitssektor spürbar. Bellevue geht auch weiterhin von einer verhaltenen Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr aus. Die sehr stabile und breit abgestützte Kundenbasis bildet eine solide Grundlage für die langfristige Geschäftsentwicklung. Die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven aufgrund der klaren Positionierung als spezialisierter Asset Manager bleiben intakt. Die Publikation des vollständigen Halbjahresergebnisses 2023 erfolgt am 27. Juli 2023. Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2022 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 9.4 Mrd.

Ende der Adhoc-Mitteilung