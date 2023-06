Der Markt für Tierversicherungen ist in den letzten Jahren - vor allem in der Pandemie - stark gewachsen. Aktuell hat sich der Markt beruhigt, was auch mit den deutlich gestiegenen Kosten für fast alle Bereiche des täglichen Lebens zu tun hat. Doch immer mehr Haustierbesitzer entscheiden sich für eine Versicherung, um sich vor hohen Tierarztkosten zu schützen. Laut einer Studie soll der globale Markt für Tierversicherungen bis 2025 um etwa 7% pro Jahr wachsen. In Deutschland sind aktuell ca. 18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...