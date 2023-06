DAX Index X-Sequentials Trading/Daytrading 21.6.2023Sehr geehrte Leser/Innen,der DAX Index eröffnete am Dienstag, dem 20.6.2023 bei 16100.29 Punkten und erreichte im Anschluss mit einem Tagestief bei 16069.10 Punkten die prognostizierte X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 16093 Punkten bis 16055 Punkten. Das Tageshoch lag in der Folge bei 16184.30 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 16111.31 Punkten.DAX Index 1 Stunden X-Sequentials Chart:https://i.ibb.co/YR8ThzC/DEU40-2023-06-20-19-09-59-c15f5.pngEs ...

