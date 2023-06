Hat nun die Korrektur bei Nasdaq und Dax begonnen? Es gibt einige Punkte, die dafür sprechen: erstens die Saisonalität (Richtung Ende Juni meist schwach) - das liegt einerseits an der beginnenden blackout period für die US-Konzerne vor der Berichtssaison, andererseits an dem "rebalancing" zwischen Aktien und Anleihen (Investoren haben stark in Aktien investiert und müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...