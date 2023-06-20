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WKN: A3D079 | ISIN: CA40281F2017 | Ticker-Symbol: 0OS
Frankfurt
16.06.23
19:29 Uhr
0,018 Euro
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
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VICE HEALTH AND WELLNESS INC Chart 1 Jahr
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VICE HEALTH AND WELLNESS INC 5-Tage-Chart
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BAUER
BAUER AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAUER AG6,100-0,97 %
LANNETT COMPANY INC2,2540,00 %
MOMENT GROUP AB1,1460,00 %
NIPPON STEEL TRADING CORPORATION58,000,00 %
PACTON GOLD INC0,091-4,71 %
RANGER OIL CORPORATION34,6000,00 %
SOLGENICS LIMITED0,0010,00 %
SPARTAN DELTA CORP10,280-1,44 %
VICE HEALTH AND WELLNESS INC0,0180,00 %
ZAPLOX AB0,0010,00 %
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