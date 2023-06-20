The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.06.2023
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2023
ISIN Name
CA40281F2017 GUMMY PROJECT INC.
CA69526L4001 PACTON GOLD INC.
CA84678A1021 SPARTAN DELTA CORP.
DE0005168108 BAUER AG
JP3681000000 NIPPON STEEL TRADING CORP
LU0119214772 GS GL HL+WB EQ.PC
LU1681041387 AIS-AM.BBB EO CIGESGUEEO
SE0000680902 MOMENT GROUP SK -,50
SE0009722465 ZAPLOX AB
US5160122009 LANNETT CO. INC. NEW
US70788V1026 RANGER OIL CORP. DL-,01
VGG640631039 SOLGENICS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2023
ISIN Name
CA40281F2017 GUMMY PROJECT INC.
CA69526L4001 PACTON GOLD INC.
CA84678A1021 SPARTAN DELTA CORP.
DE0005168108 BAUER AG
JP3681000000 NIPPON STEEL TRADING CORP
LU0119214772 GS GL HL+WB EQ.PC
LU1681041387 AIS-AM.BBB EO CIGESGUEEO
SE0000680902 MOMENT GROUP SK -,50
SE0009722465 ZAPLOX AB
US5160122009 LANNETT CO. INC. NEW
US70788V1026 RANGER OIL CORP. DL-,01
VGG640631039 SOLGENICS