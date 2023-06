Im Januar wird der innovative digitale Ansatz zur Optimierung des Beleuchtungssystems auf der IAA Mobility 2023 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt

SoftServe, ein führendes Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen und Mitglied des NVIDIA Partner Network, hat heute bekannt gegeben, dass die laufende Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Mobilitätsunternehmen Valeo einen schnelleren und optimierten Produktentwicklungsprozess unter Einsatz der Technologie für digitale Zwillinge ermöglicht hat.

Angesichts der sich schnell ändernden Verbrauchernachfrage müssen Automobilhersteller die Produktentwicklungszeit verkürzen. Die Technologie für digitale Zwillinge von SoftServe bildet die Grundlage für einen digitalen Katalog mit anpassbaren Beleuchtungskomponenten, der die umfangreiche Produktpalette von Valeo abbildet.

Die auf NVIDIA Omniverse, einer Entwicklungsplattform für die Erstellung und den Betrieb von Metaverse-Anwendungen, basierende Konzeptstudie und Produktdemo erstellte fotorealistische Duplikate physischer Beleuchtungsprodukte in einem virtuellen Raum. So können Kunden schnell und effizient Beleuchtungssysteme auswählen, entwerfen und in der Vorschau betrachten.

"Mit den digitalen Zwillingen, die in Omniverse erstellt und betrieben werden, können wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden verbessern", erklärt Cedric Merlin, Director of Innovation for Visibility Systems bei Valeo. "Wir erschließen eine neue Ebene in unserem Designprozess, indem wir die Verbindung zwischen technischen Fähigkeiten und Stil in einem frühen Stadium erleichtern."

Durch virtuelle Lösungen und schnelle Prototypenentwicklung wird die Zeit bis zur Markteinführung drastisch verkürzt, so dass die Kunden von Valeo mehr Zeit haben, Designstile zu erproben.

"Dank der leistungsstarken Funktionen von NVIDIA Omniverse konnten unsere Softwareentwickler und die Fachexperten für Automobiltechnik von Valeo schnellere und effizientere kollaborative Produktentwicklungsprozesse schaffen", sagte Volodymyr Semenyshyn, President EMEA bei SoftServe. "Das ist ein spannender Ansatz. Unserer Meinung nach wird Valeo die digitale Transformation in der Automobilindustrie anführen, wenn wir bei zukünftigen Projekten zusammenarbeiten."

Die Zusammenarbeit per Fernzugriff, die Qualitätssicherung vor Ort und die NVIDIA-Technologieexpertise von SoftServe begleiteten die Entwicklung der Plattform von der frühen Konzeption als interne Demo bis zum öffentlichen Debüt in Las Vegas auf der CES 2023. Im September wird Valeo die Lösung mit erweiterter Funktionalität auf der IAA Mobility 2023 in München vorstellen.

SoftServe ist als Experte für Omniverse-Beratung anerkannt. Als Mitglied des NVIDIA Partner Network im Bereich Service Delivery Partner-Professional Services unterstützt SoftServe seine Kunden bei der Entwicklung von Omniverse-Anwendungen zur Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und zur Beschleunigung der digitalen Transformation. Auf dieser Seite finden Sie weitere Informationen über die Zusammenarbeit von SoftServe mit NVIDIA.

Über SoftServe

SoftServe, ein IT-Beratungsunternehmen, transformiert und optimiert die Geschäftsabläufe von Unternehmen und Softwarefirmen. Unser ganzheitlicher Ansatz ermöglicht Innovation, Qualität und Geschwindigkeit in den Sektoren Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Fertigung und Finanzdienstleistungen.

Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Über Valeo

Als Technologieunternehmen und Partner aller Automobilhersteller und neuer Mobilitätsanbieter sorgt Valeo mit seinen Innovationen dafür, dass Mobilität sauberer, sicherer und intelligenter wird. In den Bereichen Elektrifizierung, Fahrassistenzsysteme, Neuerfindung des Innenraums und Beleuchtung ist Valeo technologisch und industriell marktführend. Diese vier Bereiche, die für die Transformation der Mobilität entscheidend sind, sind die Wachstumsmotoren des Konzerns.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230620053347/de/

Contacts:

Kayla Cash

Public Relations Manager

kcash@softserveinc.com