Church & Dwight: Dauerläufer-Aktie weiter am Weg nach oben!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: CHD ISIN: US1713401024



Rückblick: Church & Dwight ist im Bereich von Haushalts-, Körperpflege- und Spezialprodukten tätig. Das Haushaltswarenunternehmen ist in Deutschland eher unbekannt. In den USA hingegen genießt die vertriebene Marke ARM & HAMMER Kultstatus. Die Aktie konnte sich im heurigen Jahr die meiste Zeit über dem EMA-20 nach oben bewegen. Im Mai folgte dann ein Rücksetzer, welcher am EMA-50 wieder auf Kaufinteresse traf.

Meinung: Die Papiere von Church & Dwight zählen zu den Dauerläufern an der Börse. Aktien, die lange Zeit eine außergewöhnliche Entwicklung gezeigt haben, verlassen ihren Wachstumspfad in der Regel nicht so schnell wieder. Wenn die Bullen weiter Gas geben und die Kurse über das Pivot-Hoch von Montag hieven, könnte die Eröffnung einer Long-Position in der Aktie des US-Konsumgüterunternehmen aussichtsreich sein.

Chart vom 20.06 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 95.46 USD



Setup: Bei weiterer Stärke könnte man über 97 USD einen Long-Trade eröffnen. Die Position ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Church & Dwight ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in CHD



