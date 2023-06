MA-, Ph.D.- und Post-Doc-Kandidaten an US-Universitäten werden mit 1 Million USD unterstützt

Bewerbungen unter www.dompefoundation.org Stichtag 31.Dezember 2023

Die Dompé-Stiftung gibt bekannt, dass sie ihre Unterstützung für MA-, PhD- und Post-Doc-Kandidaten von Universitäten in den Vereinigten Staaten für das Jahr 2023 auf 1 Million Dollar verdoppelt hat. Diese Fördermöglichkeit in Würdigung des Vermächtnisses der einzigen italienischen Nobelpreisträgerin für Medizin richtet sich an Studenten jeder Nationalität, die bereits zu einem MA-, PhD- oder Post-Doc-Programm in Neurowissenschaften und Neurobiologie an einer US-amerikanischen Universität zugelassen sind. Wie bei früheren Stipendien wird die Stiftung den vielversprechendsten Kandidaten Stipendien und Fellowships anbieten. Bewerbungen werden in Kürze auf der Website der Stiftung online sein. Einsendeschluss ist der 31.Dezember 2023.

Silvia Penati, winner of the 2021/2022 edition of the Call for applications in memory of Rita Levi Montalcini (Photo: Dompé)

Die Stipendiaten früherer Jahrgänge treffen sich am 20. Juni 2023 in der öffentlichen Bibliothek in Washington D.C. mit Sergio Dompé, dem geschäftsführenden Präsidenten von Dompé farmaceutici, und Mitgliedern des Vorstands zur Veranstaltung Embrace the Challenge in Science, an der auch Mariangela Zappia, die italienische Botschafterin in den Vereinigten Staaten, teilnimmt.

"Investitionen in junge Forscher sind eine Garantie für den Erfolg wissenschaftlicher Entdeckungen und wirtschaftlichen Fortschritts", betonte Botschafterin Zappia in ihrer Würdigung der von der Dompé-Stiftung gebotenen Möglichkeiten.

Die am 20. Juni in Washington D.C. anwesenden US-Stipendiaten besuchen Graduiertenprogramme an der Stanford University, der Georgetown University, der Washington University in St. Louis und der Johns Hopkins University.

Die Rita Levi Montalcini-Stipendien und -Förderungen sind Teil eines umfassenderen Programms zur Förderung der Hochschulbildung junger Talente in MINT-Fächern, in dessen Rahmen die Dompé-Stiftung in den letzten 3 Jahren über 70 Stipendien vergeben und mehr als 6 Millionen Euro investiert hat (die Hälfte davon für Stipendiaten 2023/24).

Die Stiftung, die 2020 von Sergio Dompé gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, die Hürden für den Zugang zu höherer Bildung für vielversprechende Studenten mit geringem Einkommen zu beseitigen und gleichzeitig zur Entwicklung der Karrieren der Zukunft beizutragen, insbesondere in der Biowissenschaftsbranche. Die von der Stiftung geförderten Studiengänge bieten den Studenten eine multidisziplinäre Ausbildung, eine solide Grundlage in neuen Technologien und Innovationsprinzipien sowie die Möglichkeit, auf ein internationales Netzwerk zuzugreifen: Diese Voraussetzungen sind entscheidend für alle, die heute an der Spitze von Innovation und Forschung stehen wollen.

Die Stiftung Dompé hat bisher 21 Spitzenuniversitäten in den USA und Europa beteiligt: die Stanford University, die Georgetown University, die Washington University in St. Louis, die University of Pittsburgh, die Harvard Medical School, die Johns Hopkins University, die University of Chicago, Yale und Weill Cornell Medicine in den USA sowie die Queen Mary University of London, die Bocconi University und andere Universitäten in Italien. Das Engagement der Stiftung für den wissenschaftlichen Fortschritt ist Teil der langjährigen Investitionen von Dompé farmaceutici in Forschung und Entwicklung sowie in innovative Start-ups.

