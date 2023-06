Peru ist ein Land mit außergewöhnlichen Naturlandschaften, einer unglaublichen Geschichte, einer unvergleichlichen Gastronomie und einem vielseitigen Kulturangebot. All diese Elemente machen es zu einem wichtigen Reiseziel. Jetzt geht das Angebot noch weiter, denn das Land hat sich auch als idealer Ort für internationale Großveranstaltungen und Tagungen etabliert.

Das Wirtschaftswachstum, die Modernität und die erstklassige Infrastruktur Perus ergänzen alle Elemente, die das Land seit jeher auszeichnen und einzigartig machen und sorgen laut PROMPERÚ jetzt für unvergessliche Tagungen und Geschäftsreisen.

Die Liebe zum Detail steht in Peru im Mittelpunkt und ist ein wesentliches Element der bereichernden Erfahrung, die das Land bietet. Darüber hinaus zeichnet sich Peru durch seine besondere geografische Lage hervor, die Verbindungen zu allen wichtigen Zielen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ermöglicht.

In den vergangenen Jahren hat das Land das MICE-Segment sowie den Geschäftstourismus innerhalb des Tourismussektors strategisch weiterentwickelt und Investitionen in Hotels in den wichtigsten Städten des Landes gefördert, insbesondere durch die Ansiedlung internationale Hotelketten.

So sind die Städte Lima (die Hauptstadt des Landes), Arequipa, Cusco und Paracas (ein Badeort) bestens für die Ausrichtung von Kongressen, Tagungen und Incentive-Reisen gerüstet.

In diesem Zusammenhang hat der Spanish Confederation of Travel Agencies (spanischer Verband der Reisebüros, CEAV) die Kaiserstadt Cusco als Ort für seine nächste Vorstandssitzung gewählt. Die Sitzung wird am Dienstag, den 20. Juni, im Rahmen einer Reise vom 15. bis 21. Juni stattfinden. An der Reise nehmen 15 Mitglieder des CEAV-Vorstands und zwei Vertreter von Iberia auf Einladung der peruanischen Kommission für Export- und Tourismusförderung (PROMPERÚ) teilnehmen.

Die Besucher treffen peruanische Wirtschaftsführer, um die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu stärken. Zu den Aktivitäten gehören eine Besichtigung der kulturellen Sehenswürdigkeiten in Lima und Cusco sowie die Präsentation des vielfältigen Angebots im MICE-Segment.

Zu den weiteren geplanten, globalen Treffen in Peru gehören das 8. World Forum on Energy Regulation (WFER), der 12. Congress on Business in the Digital Age (NED 2023), das 15. International Gold, Silver Copper Symposium und die MinPro-Messe.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://meetings.peru.travel/en

