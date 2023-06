Trolley, die Auszahlungsplattform für Internethandel, ist erfreut, eine wichtige Erweiterung seines Steuerprodukts vorzustellen. Mit diesem Produkt können Online-Marktplätze auf der ganzen Welt Zahlungen an europäische Verkäufer in voller Übereinstimmung mit den strengen DAC7-Meldepflichten der EU auszahlen und melden.

Für Online-Marktplätze mit Hunderten oder Tausenden von Verkäufern, die keine Angestellten sind, kann die Einhaltung globaler Steuervorschriften in großem Umfang eine Herausforderung darstellen, die manuell nur schwer zu bewältigen ist und das Geschäftswachstum bremsen kann. Dank dieser neuen gesetzesübergreifenden Lösung für die DAC7-Vorschriften der EU automatisiert Trolley den gesamten Prozess und bietet ein End-to-End-Produkt für die DAC7-Compliance, das unabhängig davon funktioniert, welcher der 27 EU-Mitgliedstaaten für die Berichterstattung verwendet wird.

Zu den wichtigsten Funktionen des neuen Produkts gehören:

Ein White-Label-Onboarding-System mit Selbstbedienung, bei dem alle von den DAC7-Regeln geforderten Informationen erfasst werden und manuelle Prozesse reduziert werden;

Die Kennzeichnung der Einkommensart unterstützt alle vier "Aktivitäten", die unter DAC7 gemeldet werden müssen: Erbringung von Dienstleistungen, Verkauf von Waren, Verkauf von Transportmitteln und Vermietung von Immobilien;

Automatische Verwaltung von Steuer- und Zahlungsbelegen über das gesamte Jahr hinweg;

Automatische Erstellung von behördengerechten XML-Dateien am Jahresende für die Steuerbehörde im Land der Wahl des Händlers.

In Verbindung mit dem aktuellen US IRS Compliance-Produkt von Trolley haben Kunden, die das DAC7-Produkt nutzen, die Gewissheit, dass sie in noch mehr Ländern gesetzeskonform sind alles von einer Plattform aus und ohne die Notwendigkeit, einen Drittanbieter zu nutzen.

Ein herausforderndes neues Regelwerk für die Gig Economy

Der Umgang mit den verschiedenen Steuervorschriften kann für online tätige Unternehmen ein komplexer Prozess sein. Für digitale Plattformen ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, ihre steuerlichen Verpflichtungen zu verstehen und auf dem Laufenden zu halten, insbesondere mit den neuen DAC7-Vorschriften, die erstmals am 31. Januar 2024 gelten.

"Das Verstehen von Steuergesetzen kann anfangs eine Herausforderung sein und DAC7 ist da keine Ausnahme. Während Vorschriften wie diese den Regierungen helfen, Steuerbetrug und -hinterziehung zu bekämpfen, helfen sie auch den Verkäufern, ihren eigenen steuerlichen Verpflichtungen besser nachzukommen", sagt Jessalyn Dean, CPA, Fachexpertin für Steuern. "Online-Händler müssen diese komplexen Regeln in jeder Phase der Verkäuferreise berücksichtigen, um die Bedürfnisse der Regierung und die Bedürfnisse der Verkäufer in Einklang zu bringen. Es ist wichtig, dass die Marktplätze DAC7 nicht nur als eine gesetzliche Verpflichtung betrachten, sondern auch als einen potenziellen Vorteil für ihre Verkäufer."

Wie das DAC7-Produkt von Trolley Marktplätzen mit globalen Ambitionen hilft

Für in der EU ansässige Online-Marktplätze oder für in der EU zahlende Verkäufer werden die DAC7-Berichtspflichten ab 2024 verpflichtend sein, was bedeutet, dass die Unternehmen so schnell wie möglich mit der Datenerfassung beginnen müssen.

"Wir haben Gespräche mit Buchhaltungs-, Steuer- und Betriebsteams darüber geführt, wie sie die Herausforderungen von DAC7 lösen werden", sagt Barnett Klane, VP Product bei Trolley. "Wir mussten den Plattformen, die mit Verkäufern in der EU zusammenarbeiten, unbedingt bei den Herausforderungen helfen, die sich aus der Skalierung ihrer komplexen globalen Auszahlungen und der Erstellung konformer Steuerberichte zum Jahresende ergeben. Diese neue Komplettlösung vereinfacht und automatisiert den gesamten DAC7-Arbeitsablauf."

Die EU ist eine der ersten Ländergruppen, die speziell auf Online-Marktplätze ausgerichtete Steuervorschriften erlassen hat, aber andere Länder wie Großbritannien und Kanada werden diesem Beispiel folgen. Das Trolley-Team antizipiert bereits die zukünftigen Anforderungen von noch mehr Ländern und ist bereit, sein Steuerprodukt an diese Anforderungen anzupassen.

Über Trolley

Das Unternehmen Trolley entwickelt eine Auszahlungsplattform für Internethandel. Mit einer vollständig anpassbaren Plattform für die Auszahlungsverwaltung und einer robusten Steuerberichtssoftware gemäß IRS (1099/1042-S) und DAC7 können Unternehmen mit Trolley Zahlungen an Empfänger in mehr als 210 Ländern und Territorien vornehmen und verwalten. Trolley entwickelt sich schnell zur Auszahlungsplattform der Wahl für Unternehmen, die Kreative, Musiker, Künstler, Freiberufler, Verkäufer, Mitarbeiter auf Abruf oder andere Lieferanten bezahlen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter trolley.com.

