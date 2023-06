Zulassung für National DNA Index System (NDIS) ermöglicht öffentlichen kriminaltechnischen Laboren mit Akkreditierung in den USA Zugang zu staatlichen Mitteln zur Einführung von Next-Generation-Sequencing (NGS) in der routinemäßigen Fallarbeit // NGS-basierter ForenSeq MainstAY Workflow von QIAGEN ist kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Kapillarelektrophorese // In Kombination mit ForenSeq Kintelligence von QIAGEN deckt ForenSeq MainstAY vollständigen Workflow für die forensische genetische Genealogie ab



VENLO, Niederlande, und SAN DIEGO, Kalifornien, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass sein ForenSeq® MainstAY Workflow vom US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) zugelassen wurde. Mit dem Workflow können akkreditierte forensische DNA-Labore künftig DNA aus forensischen Fallproben bearbeiten und die gewonnenen Profile mit der CODIS-Datenbank des US-amerikanischen National DNA Index System (NDIS) abgleichen. Die Datenbank umfasst 20 Millionen DNA-Profile von straffälligen Personen und wird landesweit von Behörden bei strafrechtlichen Ermittlungen verwendet.

Der ForenSeq MainstAY Workflow wurde von Verogen, einem Unternehmen von QIAGEN, entwickelt und vermarktet. Er umfasst das ForenSeq MainstAY Kit für hohen Durchsatz sowie das MiSeq FGx Sequenzierungssystem und das ForenSeq MainstAY Analysemodul in der Universal Analysis Software. Der Workflow wurde vom Utah Bureau of Forensic Services Laboratory System zur NDIS-Zulassung eingereicht.

Der standardisierte Workflow unterstützt bei der Bearbeitung hoher Fallvolumen sowie der Untersuchung von Fällen sexualisierter Gewalt und ist eine kostengünstige Alternative zur Analyse von Short Tandem Repeats (STR) mittels Kapillarelektrophorese. Durch den Einsatz von Next-Generation-Sequencing-Technologie (NGS) ermöglicht er einen hohen Durchsatz von bis zu 96 Proben pro Lauf. Zudem bietet er eine hohe Sensitivität und damit eine verbesserte Effizienz bei der Analyse sowie eine höhere Auflösung. Darüber hinaus lässt sich der Workflow auch in Bereichen wie der forensischen genetischen Genealogie (Forensic Investigative Genetic Genealogy, FIGG) und der Phänotypisierung sowie für weitere Anwendungen wie beispielsweise die Identifizierung von Körperflüssigkeiten nutzen.

"Die Zulassung durch das FBI bestätigt die hohe Qualität der NGS-basierten Forensikprodukte, die von Verogen entwickelt wurden", so Richard Price, Vice President und Leiter des Bereichs HID und Forensik bei QIAGEN. "Mit ForenSeq MainstAY unterstreichen wir unseren Anspruch, kostengünstige NGS-Workflows bereitzustellen, die forensischen Laboren den Übergang von der Kapillarelektrophorese zu neuen Verfahren im Rahmen ihres Budgets ermöglichen. Die Kompatibilität mit dem NDIS ebnet der Forensik den Weg für diesen Wandel und eröffnet Laboren den Zugang zu staatlichen Mitteln für die Validierung und Einführung von NGS."

Der im Jahr 2021 eingeführte ForenSeq MainstAY Workflow zielt auf 52 forensisch relevante autosomale und Y-STR-DNA-Marker ab, anhand derer Identitäten bestätigt und familiäre Verbindungen gesucht werden können. Der Workflow ist optimiert, um die typischen Herausforderungen von forensischen Laboren wie Inhibitoren, niedrigen DNA-Input und Zersetzung von Proben zu meistern. Er erfüllt sowohl die CODIS-Anforderungen als auch die europäischen Standards. Damit unterstützt der Workflow die Kompatibilität zwischen Datenbanken und bietet von allen kommerziell verfügbaren STR-Kits die höchste Genaugkeit. In Kombination mit dem ForenSeq Kintelligence Workflow deckt ForenSeq MainstAY darüber hinaus einen vollständigen Arbeitsablauf für die forensische genetische Genealogie ab - von der Spurensicherung bis zur Identitätsprüfung. Mit dem Verfahren können öffentliche Labore mehr Fälle lösen, nicht identifizierte Personen identifizieren und Unschuldige entlasten - stets im Einklang mit den forensischen Qualitäts- und Akkreditierungsanforderungen.

Die nun erteilte Zulassung knüpft an die NDIS-Zulassung des MiSeq FGx Forensic Genomics System im Jahr 2019 an. Das System umfasst den ForenSeq DNA Signature Prep Kit Workflow, der Forensikern die gleichzeitige Analyse von bis zu 231 genomischen DNA-Markern ermöglicht und damit deutlich mehr aussagekräftige Daten liefert, als üblicherweise mit älteren Methoden analysiert werden.

Als erstes Unternehmen hat QIAGEN in den späten 1990er Jahren kommerzielle Kits zur Aufreinigung von DNA für forensische Proben auf den Markt gebracht und nimmt heute eine führende Position im Bereich Personenidentifizierung und Forensik ein. Das umfassende Portfolio, darunter Kits für die Probenentnahme und -vorbereitung, Produkte für die DNA-Profilerstellung und für die Automatisierung von Arbeitsabläufen, wird von forensischen Labors und Ermittlern weltweit eingesetzt. Anfang 2023 hat QIAGEN Verogen übernommen, das mit seinen NGS-Technologien die Zukunft der Personenidentifizierung und der forensischen Ermittlungen mitgestaltet. Zuvor haben beide Unternehmen als Vermarktungspartner zusammengearbeitet. Mit der Übernahme kann QIAGEN den umfassendsten Workflow auf dem Markt für die Personenidentifizierung und Forensik anbieten und seine führende Position festigen.

Weitere Informationen unter: https://www.qiagen.com/us/products/human-id-and-forensics/nextgeneration-sequencing/verogen-forenseq-mainstay-kit

Disclaimer: Nur für den Einsatz in den Bereichen Forensik, Personenidentifizierung und Vaterschafts-/Verwandtschaftstests. Nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungsbereiche.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und - 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

