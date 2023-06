Außendienstmitarbeiter und Mitarbeiter können mit dem nativen Handy-Dialer mit Teams-fähigen Festnetznummern kommunizieren

Tango Networks hat Tango Extend angekündigt, mit dem Mobiltelefone als Nebenstelle zu einer Microsoft Teams-fähigen Festnetznummer von zertifizierten Betreibern fungieren können.

Tango Extend nutzt die SIP-Gateway-Technologie von Microsoft Teams, um Festnetznummern zu mobilisieren, so dass Nutzer Teams-Anrufe über den nativen Dialer ihres Mobiltelefons tätigen und empfangen können.

Tango Extend bringt Teams nahtlos zu den Mitarbeitern im Außendiebsr und zu den Mitarbeitern ohne Schreibtisch, wie z. B. den Mitarbeitern im Einzelhandel, im Lieferdienst, im Transportwesen und im häuslichen Service. Schätzungen zufolge gibt es weltweit fast 2 Milliarden Beschäftigte, die keinen Zugang zu den Kommunikationsplattformen des Unternehmens haben. Tango Extend verbindet diese Beschäftigten mit der Unternehmenskommunikation und erweitert so die effiziente Zusammenarbeit innerhalb der erweiterten Belegschaft.

"Die heutige Welt des ortsunabhängigen Arbeitens erfordert eine einfache und leicht zu bedienende Kommunikation, um die Produktivität zu steigern", sagt Andrew Bale, Präsident von Tango Networks. "Tango Extend bringt die Geschäftskommunikation zu jedem Mitarbeiter an jedem Ort. Mit Tango Extend können Geschäftskunden mehr aus ihrer Investition in Teams herausholen."

"Tango Extend ermöglicht eine noch größere Flexibilität und ein besseres Nutzererlebnis, wenn es in Kombination mit der Lösung Operator Connect von NTT eingesetzt wird. Beide Lösungen zusammen ermöglichen es, dieselbe Teams-Nummer und denselben Telefonieanbieter zu nutzen, um Anrufe entweder über den nativen Dialer auf dem Mobiltelefon oder über die Teams-Anwendung zu tätigen", sagt Charlie Doubek, Vice President of Managed Collaboration and Communications bei NTT, einem der Operator Connect-Partner für Microsoft Teams. "Globale Geschäftsanwender können ihre bestehenden Teams-Nummern und -Tarife problemlos über mehrere Mobilfunknetze hinweg mobilisieren."

"Microsoft Teams und Microsoft Teams Telefon ermöglichen Zusammenarbeit und Anrufe in Unternehmensqualität, wo immer die Arbeit stattfindet, im Büro, zu Hause oder unterwegs", sagt Mahendra Sekaran, Vice President of Microsoft Teams Engineering. "Tango Extend bietet einen weiteren Ansatz, um Sprachdienste für Teams Phone-Nutzer bereitzustellen, indem es Festnetzanschlüsse auf mobile Geräte ausweitet und eine einzige Geschäftsnummer ermöglicht, die auf allen Endgeräten funktioniert."

Tango Extend bietet einen Dual-Persona-Ansatz, der Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Mobiltelefone zu geschäftsfähigen Erweiterungen von Teams macht.

Der Dienst ermöglicht es, dass eine eSIM in einem persönlichen Mobiltelefon mit mehreren SIMs vom Unternehmen kontrolliert wird, so dass berufliche und private Kommunikation getrennt und als zwei Personen gesichert werden können.

Die in Teams integrierte Persona verwendet für die Kommunikation die von der Arbeit kontrollierte SIM-Karte sowie die Teams-Identität und -Nummer des Mitarbeiters. Diese geschäftliche mobile Kommunikation kann zentral erfasst und aufgezeichnet werden, um die Vorschriften zur Aufbewahrung von Unterlagen einzuhalten oder die Qualität des Kundendienstes zu sichern. In der Zwischenzeit bleibt die private Kommunikation privat und nutzt die persönliche Identität und Nummer des Mitarbeiters.

Tango Extend beinhaltet bahnbrechende Festnetz-Mobilfunk-Konvergenztechnologien, ist durch mehr als 100 Patente geschützt und hat mehr als 10 Auszeichnungen für die besten neuen Produkte und Vertriebslösungen erhalten.

Über Tango Networks

Tango Networks revolutioniert die Geschäftskommunikation mit dem branchenweit ersten Mobilfunknetz, das für Unternehmen entwickelt wurde und von Unternehmen kontrolliert wird.

Tango Extend verwandelt ein Mobiltelefon in eine vollwertige Erweiterung der Kommunikationsplattform eines Unternehmens, so dass das Unternehmen die Kontrolle über mobile Sprach-, Text- und Datenkommunikation übernimmt.

Unternehmen nutzen die patentierte Festnetz-Mobilfunk-Konvergenztechnologie von Tango, um benutzerfreundliche Kommunikation in Unternehmensqualität für Work-from-anywhere-Programme, Telearbeiter und Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, verteilte Arbeitskräfte, Mitarbeiter ohne Schreibtisch und Mitarbeiter unterwegs zu betreiben.

Tango Extend ermöglicht es Unternehmen, ihre Abläufe zu verändern, die Zusammenarbeit zu optimieren und die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter tango-networks.com.

Tango Extend ist eine Marke von Tango Networks Inc.

