Ziel ist der Ausbau des Unternehmens zu einem globalen Mobilitätsdienstleister

OBIGO, ein Anbieter von Mobilitätsplattformen, kündigte sein Vorhaben an, einen AppStore speziell für Android Automotive OS (AAOS) einzurichten und am 20. Juni 2023 auf seiner Website zu präsentieren. Der AppStore wird OEMs eine in hohem Maße konfigurierbare und dynamische Anwendungsdistribution ermöglichen, die regions- und modellspezifische Veröffentlichungen erlaubt.

Im einzigartigen AppStore von OBIGO werden verschiedene Anwendungen und Dienste zur Verfügung stehen, darunter Musik- und Videostreaming, Radio, Podcasts, Spiele, Navigation, Parken, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Remote-Arbeit und zukunftssichere Mobilitätserlebnisse. Das Unternehmen möchte außerdem durch fahrerspezifische Infotainment-Dienste und spezialisierte Lösungen für verschiedene Fahrzeugumgebungen eine führende Position auf dem Mobilitätsmarkt einnehmen.

OBIGO konnte bereits zahlreiche globale Partner für eine Zusammenarbeit gewinnen, darunter unter anderem: Sygic, ein Anbieter von Navigations- und standortbasierten Diensten, DRiEV, ein Anbieter von Lösungen der nächsten Generation für die Reiseplanung, Routenoptimierung und Navigation für Elektrofahrzeuge, Trebble FM, ein Dienst, der täglich Shortcasts mit kuratierten Inhalten anbietet, Yonhap News, eine große koreanische Nachrichtenagentur, Carrot, ein Autoversicherungsdienst, der Versicherungsprämien auf Basis von Fahrmustern und -verhalten ermittelt, und Radioline, ein Audio-Streaming-Dienst, der die umfassendste Datenbank mit Radiosendern und Podcasts aus über 161 Ländern bereitstellt. Das Unternehmen prüft derzeit die Möglichkeit weiterer Partnerschaften und möchte sein globales Netzwerk auch in Zukunft weiter ausbauen.

OBIGO betreibt seit 2016 den weltweit ersten AppStore für die Automobilindustrie. Mit der Einführung des AAOS AppStore will das Unternehmen seine Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen globalen Partnern vertiefen und seinen Marktanteil auf dem schnell wachsenden Markt für App-Dienste im Automobilbereich erweitern.

Zudem wird OBIGO über seine offene Entwicklerportal-Plattform eine nahtlose App-Entwicklungserfahrung bieten. Das Portal wird eine umfassende Nutzungsanalyse ermöglichen und Partner bei der Entwicklung, Validierung und Verbreitung von Anwendungen unterstützen. So können die Partner von OBIGO einen größeren globalen Markt erreichen und ihren Umsatz weiter steigern.

David Do-yeon Hwang, CEO von OBIGO, sagte: "Der Automotive AppStore für AAOS ist der erste Schritt von OBIGO auf dem Weg zu einem globalen Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Wir wollen Autofahrern durch die vielen Anwendungen im AppStore eine Vielzahl von unterhaltsamen Diensten und Erfahrungen zur Verfügung stellen. Unser ultimatives Ziel ist die Erweiterung des AppStore zu einem allumfassenden Service, der die vielen unterschiedlichen Bedürfnisse des Marktes für autonome Fahrzeuge erfüllen kann."

