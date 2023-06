Strategische Akquise liefert Erkenntnisse aus dem Kundenfeedback, um die Kundenzufriedenheit, das Engagement der Agenten und den Ruf der Marke zu verbessern

Cyara, der führende Anbieter einer KI-gestützten Plattform zur Transformation der Kundenerfahrung (CX), gab heute die Übernahme von CentraCX, einer umfassenden SaaS-basierten Voice of the Customer (VOC)-Lösung, die speziell für Contact Center entwickelt wurde. Diese Übernahme erweitert das Produktportfolio von Cyara um fortschrittliche VOC- und Kundenfeedback-Funktionen und festigt die einzigartige Position des Unternehmens auf dem CX-Transformationsmarkt als erster Anbieter dieser Kombination aus CX-Assurance und Kundenfeedback.

Die Übernahme von CentraCX ergänzt die bestehenden Fähigkeiten von Cyara und liefert wertvolle Erkenntnisse, die Unternehmen bei der Entwicklung von CX-Strategien helfen, die bei ihren Zielkunden wirklich ankommen. Durch die Kombination von Cyaras Expertise im Bereich CX-Assurance mit der Fähigkeit von CentraCX, das CX-Design mit echtem Kundenfeedback zu untermauern, können Unternehmen ihre CX-Initiativen kontinuierlich transformieren und die Kundenzufriedenheit und -loyalität steigern.

"Angesichts des rasanten technologischen Wandels und der ständig steigenden Kundenerwartungen bedeutet die Bereitstellung einer großartigen Kundenzufriedenheit heute eine kontinuierliche Veränderung. Dies erfordert die Fähigkeit, sowohl eine großartige Kundenbetreuung zu entwickeln als auch sie schnell und qualitativ hochwertig bereitzustellen", sagte Alok Kulkarni, CEO und Mitbegründer von Cyara. "Mit der Übernahme von CentraCX sind wir in der einzigartigen Lage, eine KI-gestützte CX-Transformationsplattform anzubieten, die das CX-Design auf der Grundlage von Kundeneinblicken und -feedback entwickelt und durch automatisiertes Testen und Überwachen eine schnelle und qualitativ hochwertige Bereitstellung dieser Designs ermöglicht."

CentraCX wurde speziell für die Anforderungen von Contact Centern in Unternehmen entwickelt und ist in Genesys Cloud CX integriert. CentraCX ist in der Lage, Feedback entlang verschiedener organisatorischer Linien zu analysieren, was maßgeschneiderte Ergebnisse für verschiedene Arten und Ebenen von Interessengruppen ermöglicht und Frontline-Manager in die Lage versetzt, die Daten zur effektiven Steuerung ihrer Teams zu nutzen. CentraCX kann Daten aus verschiedenen Kanälen erfassen und sammeln, um sie zu analysieren und Einblicke zu gewinnen, einschließlich Sprache, SMS, Web und E-Mail. Einzigartig an CentraCX ist Tribal Analytics, ein technologiegestützter Prozess, der die Meinung der Kunden in den Mittelpunkt der unternehmerischen Entscheidungsfindung und der kontinuierlichen Verbesserung stellt. Tribal Analytics verbindet das Kundenfeedback mit der Perspektive des Agenten und schafft so ein geschlossenes Feedbacksystem, das einen durchgängigen Prozess zur Förderung echter Veränderungen bietet. Tribal Analytics geht über die bloße Identifizierung umsetzbarer Erkenntnisse hinaus und bietet einen Rahmen zur Unterstützung eines umfassenden Programms zur kontinuierlichen Verbesserung.

Die jüngste Übernahme von Cyara ist Teil einer Innovationsstrategie, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Kundenbetreuung durch den Einsatz von Einblicken, Automatisierung und KI kontinuierlich zu verbessern. Mit dieser Übernahme bietet Cyara nun unübertroffene Expertise und Fähigkeiten, um Verbesserungen in der CX eines Unternehmens voranzutreiben:

Optimieren der Customer Journeys: Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Sie das CX-Design verbessern können, indem Sie das Kundenfeedback nutzen.

Kontinuierliche CX-Transformation: Treiben Sie kontinuierliche CX-Verbesserungen mit Geschwindigkeit und Qualität voran, indem Sie Tests innerhalb eines Agile/DevOps-Frameworks automatisieren.

Verbessern Sie Chatbots und konversationelle KI-Systeme: Greifen Sie auf unser Large Language Model (LLM) zu, um das Training zu beschleunigen, und nutzen Sie KI-basierte automatisierte Tests, einschließlich der Leistung der natürlichen Sprachverarbeitung.

Sorgen Sie für eine stabile Leistung Ihres Contact Centers: Stellen Sie sicher, dass die Contact Center-Plattformen mit Stresssituationen umgehen können und dass Ihre Kunden Sie weltweit erreichen können. Außerdem können KI-basierte Einblicke in die Leistung gewährt werden.

Überwachen Sie Remote- und Heimagenten: Überwachen Sie die Netzwerkdaten, um sicherzustellen, dass der ISP, das Heimnetzwerk und die Systemkonfigurationen den Standards für die Bereitstellung einer hervorragenden CX entsprechen.

Nahtlose Kommunikation über alle Kanäle: Sorgen Sie für eine zuverlässige und effiziente Kommunikation über alle Kanäle hinweg, einschließlich Sprache, digital, SMS, KI-Chatbots, Video und WebRTC.

Cyara ist jetzt auf Genesys AppFoundry verfügbar. Weitere Informationen über diese strategische Übernahme finden Sie unter cyara.com/products/centracx.

Über Cyara

Cyara revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kundenerlebnisse transformieren und optimieren. Die KI-basierte CX-Transformationsplattform von Cyara ermöglicht es Unternehmen, einwandfreie Interaktionen in den Bereichen Sprache, Video, Digitales und Chatbot-Erlebnisse zu liefern. Mit Cyara verbessern Unternehmen die Customer Journey durch kontinuierliche Innovation, während sie gleichzeitig die Kosten senken und das Risiko minimieren. Mit einer Kundenbindungsrate von 96 und einem Net Promoter Score (NPS) von Weltklasse von 67 vertrauen große globale Marken täglich darauf, dass Cyara Kunden ein Lächeln in großem Maßstab liefert.

Weitere Informationen finden Sie unter cyara.com oder telefonisch unter 1-888-GO-CYARA.

