Bloomreach, die weltweit führende Commerce Experience Cloud, und Shopware, eine Omnichannel-Plattform für den digitalen Handel für E-Commerce-Unternehmen mit ganzheitlichem Ansatz, stellten heute ihre Partnerschaft vor, mit der Unternehmen in die Lage versetzt werden sollen, neues Wachstum in ihrem E-Commerce-Erlebnis zu erschließen. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, die auf der Commerce-Plattform von Shopware aufbauen, ihr digitales Erlebnis an jedem Touchpoint mit Hilfe der daten- und KI-gesteuerten Lösungen von Bloomreach weiter zu verbessern. Mit dieser erweiterten Funktionalität sind Unternehmen weltweit besser aufgestellt, um eine stärkere Personalisierung für jeden Kunden voranzutreiben, was zu stärkeren Customer Journeys und letztlich zu einer besseren Umsatzgenerierung führt.

"Wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Bloomreach, einem etablierten Pionier im Bereich Commerce Experience", erklärt Stefan Hamann, Co-CEO von Shopware. "Diese strategische Allianz ermöglicht es uns, bemerkenswerte Kundenerlebnisse über verschiedene digitale Kanäle hinweg zu schaffen und gleichzeitig ein schnelles Wachstum, Anpassungsfähigkeit und personalisierte Interaktionen in der heutigen schnelllebigen Landschaft zu ermöglichen."

Shopware ist eine führende Open-Commerce-Plattform für mittelständische und kleinere Unternehmen in der gesamten EMEA-Region mit umfassenden Lösungen für B2C- und B2B-Unternehmen. Durch die Partnerschaft mit Bloomreach wird Shopware seine globale Präsenz weiter ausbauen und mehr Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, die kombinierte Leistung der Plattformen von Bloomreach und Shopware zu nutzen, um das Wachstum des Handels zu fördern.

Bloomreach versetzt Unternehmen in die Lage, personalisierte Erlebnisse über ihre digitalen Kanäle hinweg zu liefern, indem das Unternehmen die Macht einheitlicher Kunden- und Produktdaten mit der Geschwindigkeit und dem Umfang von KI-Optimierung kombiniert. E-Commerce-Unternehmen, die auf der Shopware-Plattform aufbauen, können mit den Marketing-Automatisierungs-, Product-Discovery- und Content-Management-Lösungen von Bloomreach die Customer Journey verbessern, indem sie hochgradig personalisierte, durchgängige E-Commerce-Erlebnisse schaffen. Dank der in alle Bloomreach-Produkte integrierten KI und des KI-Copilot-Programms von Shopware können Unternehmen ihre Personalisierungsbemühungen schnell und mit maximaler Effizienz ausbauen.

"Wir sind begeistert, eine offizielle Partnerschaft mit Shopware bekannt zu geben, um mehr Unternehmen dabei zu helfen, ihre E-Commerce-Erfahrung mit KI-gestützter Personalisierung umzugestalten", so Anand Subbiah, VP, Technical Alliances Ecosystem Platform bei Bloomreach. "Bloomreach ist ein natürlicher Partner, um Shopware bei der globalen Expansion zu unterstützen und gemeinsam Wachstum, Agilität und Personalisierung für Marken auf der ganzen Welt zu ermöglichen."

Erfahren Sie mehr über die Integration von Bloomreach und Shopware hier.

Über Bloomreach

Bloomreach ist die weltweit führende Commerce Experience Cloud, die es Marken ermöglicht, so personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen, dass sie sich anfühlen, als wäre Magie im Spiel. Bloomreach bietet eine Reihe von Produkten, die eine echte Personalisierung und ein Wachstum des digitalen Handels ermöglichen, darunter: Discovery, mit KI-gesteuerter Suche und Merchandising; Content, mit einem Headless CMS; und Engagement, mit einer führenden CDP und Marketing-Automatisierungslösungen. Diese Lösungen kombinieren die Leistungsfähigkeit einheitlicher Kunden- und Produktdaten mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der KI-Optimierung und ermöglichen so umsatzsteigernde Digital-Commerce-Erlebnisse, die auf jedem Kanal und jeder Reise konvertieren. Bloomreach betreut über 850 globale Marken, darunter Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München und Marks Spencer. Weitere Informationen finden Sie unter Bloomreach.com.

Über Shopware

Shopware, im Jahr 2000 in Schöppingen gegründet, bietet eine ganzheitliche Omnichannel-Digital-Commerce-Plattform für anspruchsvolle mittelständische und kleinere Unternehmen mit hoher Flexibilität und vielfältigen Optionen für B2C, D2C, B2B sowie servicebasierte Anwendungsfälle. Shopware ist gut positioniert und einer der Marktführer in seinem Segment, insbesondere in der DACH-Region, mit einem schnell wachsenden Geschäft in Nordamerika. Die Lösung ist headless, API-first und nutzt eine Open-Source-Architektur, die es Händlern ermöglicht, das Produktangebot individuell anzupassen und zu skalieren und so ein starkes Kundenerlebnis zu schaffen. Darüber hinaus stützt sich Shopware auf ein globales Netzwerk von 1.600 Vertriebs-, Technologie- und Lösungspartnern, die ein stabiles Ökosystem gewährleisten. Shopware-Händler verarbeiten derzeit ein kombiniertes GMV von mehr als 20 Milliarden USD über die globale Shopware-Plattform. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie shopware.com/en/.

