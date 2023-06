Andersen Global expandiert weiter in Singapur durch Kooperationsvertrag mit der Full-Service-Kanzlei CNPLaw.

CNPLaw wurde 1988 gegründet und hat sich zu einer führenden Anwaltskanzlei entwickelt, die von verschiedenen führenden Publikationen anerkannt wird, darunter Chambers Partners (Asien-Pazifik und weltweit), The Legal 500 Asia Pacific sowie IFLR 1000. Überdies wurde CNPLaw von The Straits Times als eine der besten Anwaltskanzleien Singapurs ausgezeichnet. Das multidisziplinäre Team der Kanzlei ist auf ein breites Spektrum von Dienstleistungen spezialisiert, darunter Unternehmens- und Handelsrecht, Streitbeilegung, Arbeitsrecht, Finanzdienstleistungen, geistiges Eigentum, Insolvenz und Restrukturierung, M&A, Technologie, Family Office, Privatkunden und Immobilien.

"Unser primäres Ziel ist es, unseren Kunden umfassende, integrierte Lösungen anzubieten", so Managing Partner Lisa Theng. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global erhöht die Ressourcen unserer Firma, da wir mit dem Mitglied und den kooperierenden Firmen zusammenarbeiten und so nahtlos erstklassige Service weltweit anbieten können."

"CNPLaw hat sich zu einer renommierten Kanzlei in der Region entwickelt, die für ihre enorme Expertise und ihr Engagement im Bereich Stewardship bekannt ist", erklärte Andersen Global Chairman und Andersen CEO, Mark Vorsatz. "Lisa und ihr Team stimmen mit den Werten unserer Organisation überein und ermöglichen so synergetische Beziehungen mit dem Mitglied und den kooperierenden Firmen von Andersen Global. Durch die Aufnahme von CNP Law entsteht eine umfassende Plattform, die uns in die Lage versetzt, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu wahren."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 14.000 Fachleute weltweit. Durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen ist Andersen Global an über 400 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

