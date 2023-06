Die Auszeichnung ist eine Premiere für ThetaRay in Afrika, wo das Unternehmen allein im Jahr 2023 um das Dreifache gewachsen ist, angetrieben von Geschäften in der Überweisungs- und grenzüberschreitenden Zahlungsbranche

ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Transaktionsüberwachungs-Technologie, gab heute bekannt, dass es den "Best in Class Compliance Solution Award" auf dem RemTECH Awards 2023 [RemTECH-Auszeichnungen 2023], im Rahmen des von den Vereinten Nationen geleiteten Global Forum on Remittances, Investment and Development (GFRID). Der Preis würdigt die innovativen und wirkungsvollen Beiträge von Einzelpersonen und Organisationen im Bereich Überweisungen, Investitionen und Entwicklung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230620423372/de/

Grace Anyetei, Regional Director of Operations, Africa bei Boss Money Wallet, nimmt den Preis im Namen von ThetaRay entgegen

"Wir beglückwünschen ThetaRay zu der Vision, die seiner KI-Technologie zugrunde liegt und die es einer wachsenden Zahl von Zahlungsdienstleistern ermöglicht, kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen zu ermöglichen und so dazu beizutragen, den Zugang von Milliarden von Menschen zur Weltwirtschaft zu verbessern", so Hugo Cuevas-Mohr, CEO von CrossTech. Koordinatoren des Preises.

"ThetaRay's Engagement für hervorragende Leistungen wird definitiv als Beispiel für andere dienen und neue Standards für Leistungen im Überweisungssektor setzen. Die außergewöhnlichen Leistungen von ThetaRay und Ihr positiver Einfluss auf Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt wurden mit dem Best in Class Compliance Solution Award gewürdigt, der wohlverdient ist",schloss Priscilla D'Oliveira, COO von CrossTech.

Im Vergleich zu älteren regelbasierten AML-Lösungen überwacht die Cloud-basierte SONAR-Lösung von ThetaRay Finanztransaktionen schnell und korrekt, insbesondere auf "unbekannte Unbekannte". Außerdem werden bis zu 99 weniger Fehlalarme festgestellt.

"Als neue Kunden von ThetaRay war es uns eine Ehre, den Preis in ihrem Namen entgegenzunehmen", sagte Grace Anyetei, Regional Director of Operations, Afrika bei Boss Money Wallet. "KI-gestützte AML-Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil des globalen Kampfes gegen Finanzkriminalität, und wir sind stolz darauf, ThetaRay in Afrika einzuführen, da wir auf eine sichere und nachhaltige Weise wachsen wollen.

"Sichere und effiziente Überweisungen sind für das tägliche finanzielle Wohlergehen von Millionen von Familien weltweit von entscheidender Bedeutung", sagte Peter Reynolds, Geschäftsführer von ThetaRay. "Wir sind unglaublich stolz darauf, modernste KI-Technologien zur Verfügung zu stellen, die Finanzkriminalität und Risiken reduzieren und gleichzeitig die Kosten senken, um eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen."

Über ThetaRay

Die KI-gestützte Transaktionsüberwachungslösung SONAR von ThetaRay, die auf "künstlicher Intelligenz mit Intuition" basiert, ermöglicht Banken und Fintechs die Erweiterung ihrer Geschäftsmöglichkeiten sowie die Steigerung ihrer Umsatzerlöse durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen. Die bahnbrechende Lösung verbessert außerdem die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den unerreicht niedrigen falsch-positiven Ergebnissen und hohen Erkennungsraten von ThetaRay.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thetaray.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230620423372/de/

Contacts:

Medien:

Eytan Morgenstern

Marketingleiter

eytan.morgenstern@thetaray.com