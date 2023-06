Gold: DAS passiert bei Gold, wenn...

Anzeige / Werbung

Umfassende statistische Daten für das Verhalten des Goldpreises

In unserem internen RealMoneyTrader-Research haben wir Untersuchungen für jeden handelbaren Markt angestrengt. Für Trader ergeben sich aus solchen Untersuchungen immer wieder Handelschancen, da wir im "what if"-Modus denkend die Chancen erhöhen.

Zunächst sehen wir die größten Gewinne/Verluste im Tages-, Wochen- und Monatsmodus.

Das folgende Schaubild illustriert, wie sich die Tagesspannen verteilen. Hieraus wird sehr schön ersichtlich (und das ist für jeden Markt so), dass die überwältigende Zahl der Handelstage unspektakulär geringe Bewegungen aufweist, die bei 0,1% liegen. Es unterstreicht das Pareto-Prinzip, welches uns im Trading fortlaufend begegnet. Tages-Veränderungen von mehr als +2% oder mehr als -3% sind höchst selten.

Unsere "What if"-Analyse stellt dar, wie häufig Serien von x Gewinner/Verlierer-Tagen in Folge auftraten und was danach passierte. Und zwar einmal für den unmittelbar folgenden Handelstag (next1) und in den 5 folgenden Tagen (next5). Wir sehen zum Beispiel, dass im Durchschnitt auf eine Serie von mindestens 3 Gewinnertagen ein Verlierer folgt. Ab einer Serie von 7 Gewinner-Tagen (Gold schloss höher, als am Vortag) in Folge setzt Gold am Folgetag signifikant (mindestens -0,16% im Durchschnitt) zurück. Ab 6 Verlust-Tagen in Folge lohnt es sich naturgemäß, Long zu handeln. Der Markt steigt im Schnitt am unmittelbar darauffolgenden Handelstag 0,22% und binnen der nächsten 5 Handelstage um 0,46% an.

