Bitcoin im Aufwind. Institutionelle Investoren treiben die Nachfrage nach der Kryptowährung voran und kündigen die Zulassungsversuche von zwei neuen Bitcoin ETFs an. FedEx legt schwache Zahlen und einen schwachen Ausblick vor. Umsatz und Ergebnis fallen deutlich im Jahresvergleich. TikTok bricht in den E-Commerce Markt ein. Die soziale Plattform treibt die Monetarisierung ihres Erfolgs nun auch mit dem Direktvertrieb von viralen Produkten voran.Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Mittwochmorgen der Wall Street. Nahezu alle Benchmarks in der Region fallen, ...

