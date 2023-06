NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 135 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer verbesserten Profitabilität, der absehbaren Erholung der Cloud-Sparte AWS und des erwarteten langfristigen Rückenwinds durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei die Aktie seit Jahresbeginn deutlich besser gelaufen als der marktbreite S&P-500-Index, schrieb Analyst John Colantuoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und das positive Sentiment durch KI sollten dem Onlinehändler zu weiteren Kursgewinnen verhelfen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 21:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

