Corporate News IBU-tec advanced materials AG baut Marktposition in Asien weiter aus Fokus auf wertschöpfende Technologien

Insbesondere Indien und China attraktive Märkte für zinnorganische Produkte der IBU-tec

Aktuelle Großaufträge aus der Pharma- und Automobilzuliefererindustrie untermauern hohe Nachfrage Weimar, 21. Juni 2023 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) baut ihr Asiengeschäft weiter aus und erschließt für ihre zinnorganischen Produkte neue Märkte, insbesondere in China und Indien. Der Fokus liegt dabei auf technologisch anspruchsvollen und margenstarken Industrien mit hohem Wertschöpfungspotenzial wie der Automobil- und Pharmaindustrie. In diesem Zuge hat IBU-tec jetzt einen Großauftrag von einem chinesischen Automobilzulieferer für zunächst mehrere Tonnen Materiallieferungen im Bereich der kathodischen Tauchlackierungen erhalten. Die Order hat ein Anfangsvolumen im mittleren sechsstelligen Eurobereich. IBU-tec geht davon aus, dass kurz- bis mittelfristig ein jährliches Umsatzpotenzial mit dem Kunden im signifikanten Millionen-Euro-Bereich realisierbar ist. Erst kürzlich hat IBU-tec einen weiteren Großauftrag aus Indien von einem Kunden aus dem Pharmasektor erhalten. Die jüngsten Aufträge aus der Pharma- und Automobilindustrie sind Teil der weiteren Internationalisierungsstrategie von IBU-tec nach Asien. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Ich freue mich sehr, dass wir international in den unterschiedlichsten Bereichen so erfolgreich sind. Bereits heute erwirtschaften wir rund 65 Prozent unserer Konzernumsätze außerhalb Deutschlands. Aufgrund unserer sehr guten Marktposition bei Batteriewerkstoffen und Glascoating, aber eben auch bei chemischen Katalysatoren zum Beispiel für die Pharma- und Automobilindustrie sowie die Baubranche sehen wir hier weiteres Potenzial für uns. Asien ist dabei eine wichtige Zielregion. Das steigende Interesse von asiatischen Unternehmen an unseren Produkten unterstreicht die Bedeutung von IBU-tec am Markt. Hohe Qualität für anspruchsvolle Anwendungen - das ist unsere Kernkompetenz, die von unseren Kunden weltweit geschätzt wird." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

IBU-tec advanced materials AG

Dr. Stefan Steck

Public & Investor Relations

t +49 3643 8649-51

IR@ibu-tec.de

www.ibu-tec.de Finanz- und Wirtschaftspresse

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



