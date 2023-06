Das Pionierunternehmen bei intelligenten medizinischen Geräten, Sensome, und das weltweit führende japanische Unternehmen mit Spezialisierung auf Führungsdrähte, Asahi Intecc, haben heute ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung der nächsten Generation des Clotild Smart Guidewire bekannt gegeben. Im Zuge der Partnerschaft wird Asahi Intecc die Herstellung dieses bahnbrechenden Geräts zur Behandlung des akuten ischämischen Schlaganfalls übernehmen.

Der akute ischämische Schlaganfall ist die Hauptursache für erworbene Langzeitbehinderungen und kann durch die sogenannte mechanische Thrombektomie behandelt werden. Bei dieser Behandlung wird ein Gerinnsel, das ein Blutgefäß im Gehirn verschließt, mithilfe eines Thrombektomiegeräts entfernt. Dieses wird über einen Draht vom Handgelenk oder von der Leiste aus zum Ort der Verschlusses geführt. Eine rasche Entfernung des Gerinnsels nach möglichst wenigen Versuchen verbessert die Ergebnisse für den Patienten erheblich.

Aufgrund des begrenzten Wissens über die Eigenschaften von Gerinnseln liegt der Erfolg bei der Entfernung des Gerinnsels beim ersten Versuch derzeit nur bei etwa 40 %. Mit dem Clotild Smart Guidewire, der den KI-gestützten Gewebe-Mikrosensor von Sensome enthält, soll diese Statistik erheblich verbessert werden. Dieses innovative Gerät wird den Ärzten wichtige Informationen über die Gerinnungsmerkmale liefern, die fundiertere Entscheidungen noch während des Eingriffs ermöglichen.

Mit seinen breitgefächerten Design- und Fertigungskompetenzen ist Asahi Intecc optimal positioniert für die Entwicklung und Herstellung der nächsten Generation des Clotild Smart Guidewire. Franz Bozsak, CEO von Sensome, setzt hohe Erwartungen an die neue Partnerschaft: "Wir sind sehr erfreut über unsere Allianz mit Asahi Intecc. Durch die Verbindung der einzigartigen Sensortechnologie von Sensome mit dem außergewöhnlichen Design der Führungsdrähte von Asahi Intecc erweitern wir die Grenzen des Machbaren in der Medizintechnik und schaffen das Potenzial, die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit nachhaltig zu verbessern. Diese Zusammenarbeit bekräftigt unser Engagement für die Entwicklung intelligenter medizinischer Geräte, die die bisherigen Schwächen minimalinvasiver Verfahren in Kooperation mit herausragenden Herstellern von Medizintechnik überwinden."

Masahiko Miyata, CEO bei Asahi Intecc, fügt an: "Unserer Überzeugung nach wird die innovative KI-gestützte Sensortechnologie von Sensome einen starken positiven Einfluss auf die Behandlung von akuten ischämischen Schlaganfällen weltweit haben und zu besseren Behandlungsergebnissen und höherer Lebensqualität beitragen. Durch die Kombination der Technologie und Erfahrung von Asahi in der Entwicklung und Herstellung von Führungsdrähten mit den Kernkompetenzen von Sensome sind die beiden Unternehmen in der Lage, eine neue Generation intelligenter Führungsdrähte zu entwickeln, die ein hohes Maß an Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen und einen echten Mehrwert für Ärzte und Patienten schaffen."

RM Global Partners LLC unterstützte Sensome als Berater.

ÜBER SENSOME

Sensome, ein Healthtech-Start-up-Unternehmen in der klinischen Phase, hat eine bahnbrechende Sensortechnologie entwickelt, die invasive medizinische Geräte in vernetzte Gesundheitsgeräte verwandelt. Diese patentierte Technologie kombiniert die weltweit kleinsten impedanzbasierten Mikrosensoren mit Algorithmen des maschinellen Lernens, um biologische Gewebe in Echtzeit zu identifizieren. Das Vorzeigeprodukt von Sensome, das Clotild Smart Guidewire System, ist ein vernetzter, neurovaskulärer Führungsdraht, der zur Charakterisierung von Blutgerinnseln bei der endovaskulären Behandlung des akuten ischämischen Schlaganfalls entwickelt wurde. Clotild wird derzeit im Rahmen einer klinischen Studie untersucht. Die Gewebesensorik von Sensome birgt außerdem ein bedeutendes Potenzial für die Integration in minimalinvasive medizinische Geräte, die in anderen Anwendungsbereichen wie peripheren Gefäßerkrankungen oder der Onkologie eingesetzt werden.

www.sensome.com

ÜBER ASAHI INTECC

Asahi Intecc ist ein FuE-orientiertes Unternehmen, das sowohl in medizinischen als auch industriellen Segmenten tätig ist. Im Bereich der Medizintechnik entwickelt, produziert und vertreibt Asahi verschiedene essenzielle medizinische Geräte für interventionelle Behandlungen in einem breiten Anwendungsspektrum, das neurovaskuläre, periphere vaskuläre, abdominale vaskuläre und gastrointestinale Anwendungen sowie kardiovaskuläre Anwendungen abdeckt. Dank seiner überragenden Entwicklungskapazitäten und Fertigungstechnologien sind die wichtigsten kardiovaskulären Führungsdrahtlösungen von Asahi in derzeit 118 Ländern und Regionen rund um den Globus erhältlich und belegen Platz eins beim weltweiten Marktanteil. In den letzten Jahren hat Asahi richtungweisende Technologien mit seinen eigenen Kerntechnologien integriert, um durch Innovation neue Geschäftspotenziale zu erschließen. Asahi strebt kontinuierlich Entwicklungsmöglichkeiten für medizinische Geräte der nächsten Generation im Bereich der interventionellen Behandlung an, wie etwa die nächste Generation der intelligenten Behandlung und Robotik.

http://www.asahi-intecc.co.jp/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621014690/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER BEI RÜCKFRAGEN: Franz Bozsak, press@sensome.com oder +33 1 85 37 07 77