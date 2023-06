Deutschland und Österreich sind zwar Ausnahmen, aber weltweit wird die Kernkraft ausgebautSo plant beispielsweise Polen, das noch 80 Prozent der Energie aus der Kohle gewinnt, groß in die Kernkraft einzusteigen. Die Atomkraftwerke werden in den nächsten Jahren zahlenmäßig zunehmen. In Großbritannien sollen acht neue Atomkraftwerke das Licht der Welt erblicken. Frankreich ist sowieso ein großer Verfechter der Atomkraft. Dass also die Urannachfrage ansteigen wird, ist die zwangsläufige Folge. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...