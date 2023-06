Die Lufthansa erzielt ein Plus mit Airplus. Der Verkauf der Geschäftsreise-Dienstleistungs-Tochter kommt am Markt gut an, weil der erzielte Verkaufspreis dem Vernehmen nach über den Erwartungen liegt. Wichtiger aber vermutlich noch: Nach dem Verkauf von LSG und nun Airplus nimmt die Entschlackung des Konzerns weiter Form an. Der Verkauf der Lufthansa-Tochter Airplus kommt am Markt am Mittwoch zunächst gut an. Die Papiere der Fluggesellschaft stehen am Morgen auf der Gewinnerseite, können sich leicht ...

