One Square: Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds (WKN: A1W5T2; ISIN: LU0974225590)



Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds (WKN: A1W5T2; ISIN: LU0974225590): DSW bündelt Anlegerinteressen und unterstützt Auffanglösung IPConcept (Luxembourg) S.A. hat zur Wahrung von Anlegerinteressen die Liquidation des Fonds beschlossen

DSW bietet Bündelung der Interessen an

Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG und One Square Advisors bietet Auffanglösung an

One Square Advisors und Nieding + Barth als Berater mandatiert

Düsseldorf / München, 21. Juni 2023



Am 14. Juni 2023 hat die Verwaltungsgesellschaft des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds, die IPConcept (Luxemburg) S. A. die Liquidation des Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds beschlossen. Es ist vorgesehen, vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF, Herrn Martin Flaunet, Deloitte Tax Consulting S.à.rl.; Luxemburg, zum Liquidator des Fonds zu bestellen.



Nach Aussagen der Verwaltungsgesellschaft wird der Liquidator die vorhandenen Vermögensgegenstände nach und nach veräußern. Aus dem Informationsschreiben der Verwaltungsgesellschaft geht hervor, dass die Netto-Erlöse nach Abzug der Liquidationskosten für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt werden. Beträge, die nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden, verfallen.



Für die Anleger des Fonds bedeutet dies möglicherweise einen weiteren Wertverlust.



Um diesen Verlust zu vermeiden, haben die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung in Zusammenarbeit mit One Square Advisors ein Konzept für eine Auffanglösung erarbeitet und stehen bereit, den Fonds weiterzuführen. Die juristische Begleitung hat die Frankfurter Rechtsanwaltsgesellschaft Nieding + Barth übernommen. Mit dem Auffangkonzept sollen die durch eine Liquidation entstehenden Verluste vermieden werden. Die Initiatoren stehen bereits in Kontakt mit der IPConcept (Luxemburg) S.A.



Interessierte Anleger können sich unter mittelstandsfonds@onesquareadvisors.com für weiterführende Informationen registrieren und sich vertreten lassen.



Kontakt und V.i.S.d.P.:



One Square Advisors GmbH

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax: +49-89-15 98 98-22

email: mittelstandsfonds@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com







