Unter dem Motto "Transformation digitaler Vertrieb: KI or die?" fand vergangene Woche in Berlin die diesjährige Digisurance statt. Auf der Konferenz für Innovationen in der Versicherungswirtschaft trafen sich Vorstände, Entscheider und Experten aus der Versicherungs- und Finanzbranche. In Vorträgen und Diskussionsrunden ging es um Trends und aktuelle Themen im Vertrieb. Der Fokus der Veranstaltung lag auch in diesem Jahr auf der Präsentation konkreter Beispiele aus der Praxis. Es gehe um Fakten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...