Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hat sich zuletzt nicht allzu viel getan, was mit einem vergleichsweise dünnen Datenkalender zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Auch die Redebeiträge diverser EZB-Vertreter hätten keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse gebracht. Es gebe weitgehend Einigkeit darüber, im Juli die Leitzinsen erneut zu erhöhen. Für die Zeit danach scheine es aber unterschiedliche Meinungen zu geben und für die EZB gebe es keinen Grund, sich jetzt schon festzulegen. Dennoch würden Stellungnahmen vonseiten der Zentralbanken mit Aufmerksamkeit verfolgt. Dies gelte auch für FED-Chef Powell, der heute vor dem Repräsentantenhaus Rede und Antwort stehen werde. Die Rentenmärkte hätten sich angesichts der schwächelnden Aktienmärkte erholen können. ...

