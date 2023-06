Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen waren am Dienstag gefragt, so die Analysten der Nord LB.Zehnjährige Bunds hätten bei 2,40% (minus 11Bp) rentiert. Auf Jahressicht habe sich die Rendite zehnjähriger Bunds um 66Bp erhöht.Im Fokus stehe heute der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor Kongressmitgliedern. Im Rahmen der halbjährlichen Stellungnahmen mit Rede & Antwort müsse er sich heute vor dem House Financial Services Committee verantworten. Morgen folge dann noch ein ähnlicher Auftritt vor dem Senate Banking Committee. ...

