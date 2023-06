Nach einem guten Start in das Börsenjahr 2023 konnte die Alibaba-Aktie (A117ME) in den letzten vier Monaten nicht mehr überzeugen. Seit Februar pendelt der Titel des chinesischen E-Commerce-Giganten in einem Seitwärtstrend zwischen 75 und 100 € auf und ab. Kann ein neuer Firmenchef wieder für steigende Kurse sorgen? Alibaba vorgestellt Die Alibaba Gruppe mit Sitz in Hangzhou ist der größte E-Commerce-Konzern Chinas. Das 1999 gegründete Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...