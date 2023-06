DJ Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe tritt zurück

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Reinhard Quast, hat am gestrigen Dienstag seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten erklärt. Nach fast fünf Jahren an der Spitze des Verbands habe er mit Blick auf die langfristige Ausrichtung des Verbandes gemeinsam mit dem Präsidium entschieden, dass es Zeit für einen Wechsel an der Spitze ist, wie der ZDB in einer Erklärung mitteilte.

Über die Nachfolge von Quast soll die ZDB-Mitgliederversammlung im September entscheiden. Der Nachfolger werde "die Transformation der Bauwirtschaft als nächste große Zukunftsaufgabe angehen", so der ZDB.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2023 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.