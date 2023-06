Mit steigenden Märkten steigt die Gefahr von überkauften Aktien. Bei welchen Unternehmen, die Blase zu platzen droht, hat das Finanznachrichtenportal Barron's zusammengefasst.

Finanzprofessoren fanden in der Studie mit dem Titel "The Dynamics of Disagreement" heraus, dass Aktien, die sich nur schwer leerverkaufen lassen, auf eine Überbewertung hindeuten können. Denn Aktien, die bei Shorties auf wenig Interesse stoßen, fehlt das Gleichgewicht am Aktienmarkt. Sie laufen Gefahr, zu stark zu steigen. Die Forscher erstellten eine Datenbank mit Aktien, die solche Eigenschaften mitbringen.

Das Ergebnis: Zwischen 1980 und Mitte 2020 blieben diese Aktien im Durchschnitt fünf Jahre lang circa 13 Prozent pro Jahr hinter dem Markt zurück.

Basierend auf dieser Studie erstellte Barron's August 2021 ebenfalls eine Liste mit potenziell 131 überkauften Aktien. Die 25 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung verloren seither 16,6 Prozent im Durchschnitt an Wert. Im gleichen Zeitraum verzeichnete der S&P 500 gerade mal einen Verlust von 1,2 Prozent.

Nun stellte das Team von Barron's eine neue Aktienliste bestehend aus 59 Unternehmen zusammen. Die 20 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung sind nachfolgend aufgeführt.

Anderes gesagt: Das sind die größten "Blasen-Kandidaten":

Unternehmen Marktkapitalisierung in Mrd. USD Southern Copper 54,5 Penske Automotive Group 10,4 Bausch + Lomb 6,6 Leonardo DRS 4,3 Cvent Holding 4,2 Life Time Group Holdings 3,9 Instructure Holdings 3,7 Fluence Energy 3,2 Lifestance Health Group 3,2 Symbotic 2,5 EverCommerce 2,1 Hercules Capital 2,1 IonQ 2,1 Corsair Gaming 1,9 FLEX LNG 1,6 Target Hospitality 1,6 Vita Coco 1,6 Tootsie Roll Industries 1,5 Nano-X Imaging 1,1 Evolv Technologies 0,9

Quelle: Hulbert Ratings

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion