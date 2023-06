Hannover (www.anleihencheck.de) - Zu Wochenbeginn fand am Primärmarkt ein regelrechtes Wettrennen statt, so Dr. Frederik Kunze und Melanie Kiene, CIIA, von der NORD/LB.Am Montag seien gleich vier Emittenten mit fünf Emissionen am Markt aufgetreten und weitere vier hätten für bevorstehende Platzierungen mandatiert. Dagegen sei die Vorwoche noch relativ ruhig gewesen, was die Analysten der NORD/LB auf die EZB-Leitzinsentscheidung am Donnerstag zurückführen würden. ...

